Jhon Arias comemora gol pelo Santa Fe - Foto: Reprodução

Jhon Arias comemora gol pelo Santa FeFoto: Reprodução

Publicado 09/08/2021 14:43 | Atualizado 09/08/2021 14:45

Rio - As negociações envolvendo o Fluminense e o meia colombiano Jhon Arias esfriaram, mas ainda não tiveram um ponto final. De acordo com informações da "Rádio Globo", o Tricolor ainda busca a contratação do jogador para a disputa da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro.

Publicidade

As duas partes não avançaram na negociação e por conta disso o jogador não poderá defender o Fluminense já nas quartas de final da Libertadores, o que era vontade dos dirigentes do clube carioca, porém, o Tricolor ainda busca finalizar o reforço.



Jhon Arias, de 23 anos, defende o Independiente Santa Fe e enfrentou o Fluminense nas partidas da primeira fase da Libertadores. Apesar da campanha ruim do clube colombiano, o jogador se destacou.