Miguel em treino do FluminenseLUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Publicado 09/08/2021 14:33

Rio - Com briga judicial envolvendo questões contratuais, mais uma polêmica surgiu entre Miguel e Fluminense. Segundo informações publicadas pelo site "NETFLU", o meia se reapresentou no CT Carlos Castilho na última semana, mas foi impedido de retomar aos treinamentos.

Ainda de acordo com a publicação, a ideia do jovem não era encerrar o processo judicial com o clube, mas sim retomar as atividades para facilitar o contato do Fluminense com ele, já que José Roberto Lopes, pai e representante do atleta, sofreu um acidente recentemente e está praticamente incomunicável.

No mesmo dia em que Miguel foi "barrado" no Centro de Treinamento, o diretor de futebol, Paulo Angioni, teria entrado em contato com o advogado do clube para informar ao estafe do jogador que o mesmo só retornaria aos trabalhos com um requerimento apresentado pela defesa de Miguel. Apesar disso, um dia depois, o pai do jovem meia comunicou ao clube que não tem interesse em fazer o requerimento solicitado pelo advogado do Fluminense.

Em dois anos de profissional, Miguel tem menos de 600 minutos jogados com a camisa Tricolor. Enquanto o processo corre na Justiça, segue a possibilidade remota de renovação contratual entre as duas partes.