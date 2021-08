Fred, atacante do Fluminense - Daniel Castelo Branco

Publicado 08/08/2021 12:57

Rio - Neste domingo (8), o centroavante Fred pode se tornar o segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, caso marque um gol contra o América-MG, às 16h, no Independência, pela 15ª rodada da Série A.

Atualmente, o atleta é o terceiro, empatado com Edmundo, com 153 gols marcados, e atrás de Romário, em segundo com 154 e com Roberto Dinamite liderando com 190 gols.

No entanto, caso marque dois gols, pode ultrapassar o Baixinho e ficando atrás apenas de Dinamite, que lidera o ranking dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro.