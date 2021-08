Nino fez grande Olimpíada - Lucas Figueiredo/CBF

Nino fez grande OlimpíadaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/08/2021 12:19

Titular em todos os jogos e um dos destaques na reta final, Nino tornou-se o primeiro jogador do Fluminense a conquistar uma medalha de ouro olímpica no futebol. O zagueiro também foi o primeiro a disputar uma final.

Antes dele, Thiago Silva e Thiago Neves foram os primeiros representantes do Fluminense a subirem no pódio, com o bronze dos Jogos de Pequim-2008.



Publicidade

“Isso representa muito para mim. Eu devo muito ao Fluminense por estar aqui. Tenho certeza de que eu represento o clube em todos os momentos. Fico muito feliz com o carinho que tenho recebido da torcida, de todos que torcem e acompanham cada passo que eu dou aqui no Japão. Fico muito feliz de ter entrado para a história do clube, podendo representar a seleção aqui”, declarou o jogador ao site oficial do Fluminense, um dia antes de conquistar o ouro.



Fluminense e primeiras medalhas olímpicas

No dia 2 de agosto de 1920, Afrânio da Costa ficou em segundo lugar na prova de pistola livre 50 metros e ganhou a prata nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, Bélgica, edição que marcou a estreia do país na competição. No mesmo dia, o atirador tricolor ainda faturou o bronze na prova em equipe, ao lado de Sebastião Wolf, Fernando Soledade, Dario Barbosa e Guilherme Paraense.



Publicidade

As medalhas de prata e bronze e as pistolas utilizadas na competição estão expostas na Sala de Troféus do clube, na sede em Laranjeiras.