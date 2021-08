Coletiva do Samuel Xavier - Foto: Reprodução/FluTV

Rio - Nesta sexta-feira, Samuel Xavier concedeu entrevista coletiva após preparação para o jogo contra o América Mineiro, no domingo. O lateral direito comentou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e Libertadores e sobre o desempenho do grupo nas três competições que o time disputa. Ele também aproveitou para falar da cobrança em relação à equipe e a necessidade de buscar a recuperação no Brasileiro.

BRASILEIRÃO E VOLTA DO PÚBLICO AOS ESTÁDIOS

- Os resultados dentro do Brasileirão não são os que a gente deseja. Estamos procurando vitórias, até porque é uma competição difícil. Temos que ter muita sabedoria em cada jogo e em cada campeonato. Temos um elenco bom, capacitado para dar conta dessas três competições, mas infelizmente no Brasileiro não temos tido os resultados que a gente quer e almeja. Já temos um jogo difícil no domingo, fora de casa. Temos que buscar os três pontos, mesmo não estando no Maracanã, para poder recuperar o mais rápido possível no campeonato. Essa questão de torcida [volta do público aos estádios] é complicada, acredito que enquanto a pandemia não controlada, é difícil ter público. Talvez a gente jogue com torcida a favor do nosso adversário, e chegar no Brasil e não poder ter torcida... Acho que tem que ser igual para todo mundo. Eu sei que o torcedor quer estar de volta nos apoiando, e a gente quer também, não vê a hora de ter a torcida do nosso lado porque é o nosso combustível, mas a gente também tem que tomar conta da nossa saúde, para o mais rápido possível estar todo mundo protegido e poder voltar com todo mundo feliz - disse.

PRÓXIMO CONFRONTO

- Jogar contra o América Mineiro no Horto é sempre muito difícil. Já enfrentei o América várias vezes lá e os jogos sempre foram difíceis. [Principalmente] Na situação que eles vem, e com a gente tentando recuperar os pontos perdidos no Brasileiro. Mas precisamos ir em busca dessa vitória. Não pontuamos nos últimos jogos e precisamos desse resultado, porque é um campeonato muito competitivo e difícil para se recuperar. O América, mesmo estando no Z4, é uma equipe qualificada e vai querer também, nos seus domínios, a vitória. Vai ser um jogo disputado, e espero que quem entrar em campo possa trazer os três pontos para o Rio de Janeiro.