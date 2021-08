Caio Paulista - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 05/08/2021 09:44

Rio - Classificado para as quartas de final da Libertadores, o Fluminense deverá ter novamente um desfalque importante que ficou de fora da partida de volta das oitavas contra o Cerro. O atacante Caio Paulista, de 23 anos, não deverá ter condições de entrar em campo nos dois jogos contra o Barcelona, de Guayaquil. As informações são do portal "NetFlu".

Peça fundamental no esquema de Roger Machado, o jogador teve uma lesão muscular de grau 3, o que é considerado grave. O seu retorno deverá levar algumas semanas. O Tricolor não costuma fazer previsões de retorno de atletas, porém, dificilmente Caio terá condições de jogo.



O departamento médico do Fluminense entende que forçar o jogador poderá fazer com que a contusão se agrave. A esperança é de que o bom condicionamento do atleta, um dos mais vigorosos do elenco, possa fazer a sua recuperação avançar de maneira surpreendente a ponto de colocá-lo em condições de jogo.