Wallace, meio-campista do sub-23. - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Wallace, meio-campista do sub-23.Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 05/08/2021 20:08

Rio - Apesar da eliminação precoce do time de aspirantes no Brasileirão Sub-23, o Fluminense avalia bem o projeto e deve manter a equipe para a próxima temporada. O time até venceu o Vitória, nesta quinta-feira, por 2 a 0, mas já entrou em campo eliminado.

Parte dos jogadores da categoria devem ser mantidos no clube e outros podem até vir a ser emprestados, com o Flu pagando parte dos salários. O tricolor foi eliminado para a Ponte Preta, na última sexta-feira, após empatar com a equipe de São Paulo. A informação sobre a avaliação do projeto foi divulgada pelo portal NetFlu.

Publicidade

Nesta quinta-feira, o Flu venceu o Vitória e chegou aos 11 pontos, sem chances de classificação. Alexandre Jesus e Matheus Martins marcaram os gols, ambos no segundo tempo. "O Tricolor encerra sua participação na quinta colocação da competição, com 11 pontos", disse o clube em nota.