Publicado 05/08/2021 14:09

Rio - O Fluminense terá mais Leo Chú como reforço. O atacante, que estava com a vinda próxima para o Tricolor, está com a venha encaminhada para o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. A negociação entre o Grêmio e o clube americano estão avançadas. A informação é do site "ge.com".

A negociação deve ser concluída ainda nesta quinta, já que é o último dia da janela da liga norte-americana. O contrato do atacante com o time de Seattle deve ser até o fim de 2024, com o Grêmio mantendo 20% dos direitos econômicos de Léo.