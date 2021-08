Meia-atacante Jhon Arias já enfrentou o Fluminense duas vezes na Libertadores - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Meia-atacante Jhon Arias já enfrentou o Fluminense duas vezes na LibertadoresFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/08/2021 14:24

Rio - A contratação do meia-atacante Jhon Arias, do Santa Fe, esfriou e o Fluminense pode jogar às quartas de final da Libertadores sem reforços. O acerto com o Patriotas, clube que detém direitos do jogador, está em vigor. No entanto, ainda falta negociar o contrato e salário com os representantes do atleta. A informação é do jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo".

Além disso, o Tricolor das Laranjeiras tem até a noite deste sábado (7), para fechar até três contratações e poder disputar às quartas de final com novidades no elenco. Caso contrário, disputará a nova fase com o mesmo grupo que venceu o Cerro Porteño nos dois jogos das oitavas de final da Libertadores.

Na próxima quinta (12), o Fluminense enfrenta o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O jogo da volta será no dia 19 deste mês, às 21h30, no Monumental Isidro Romero Carbo.