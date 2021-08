Fluminense divulga nota oficial sobre a interrupção de ornamentação no Maracanã - Foto: Divulgação/Fluminense

Fluminense divulga nota oficial sobre a interrupção de ornamentação no MaracanãFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 06/08/2021 17:44

O Fluminense informou em comunicado à imprensa nesta sexta-feira que pagou os salários do mês de julho a jogadores e funcionários. Com isso, o clube cumpriu a promessa de quitar a folha salaria no quinto dia útil de agosto.

Em apenas uma semana, o Fluminense conseguiu cerca de R$ 11,2 milhões em premiações com as classificações na Libertadores e na Copa do Brasil. Na competição sul-americana, foi 1,5 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões) por chegar às quartas de final . Já no mata-mata nacional, a cota foi de R$ 3,4 milhões.