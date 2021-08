Fluminense pode voltar a ter público no Maracanã - Daniel Castelo Branco

Publicado 06/08/2021 15:54

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, revelou nesta sexta-feira o pedido à Prefeitura do Rio pela liberação de 10% de público no Maracanã para a partida de quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, pelas quartas de final da Libertadores. O Tricolor sugeriu que sirva como evento-teste do plano municipal de reabertura da cidade.

Pelo ofício encaminhado à Prefeitura, o Fluminense propõe que só possam entrar no Maracanã quem já tiver completamente imunizado com a vacina contra a Covid-19 e que os ingressos sejam destinados apenas a sócios-torcedores.



"Estamos propondo que se aplique o protocolo da Prefeitura, que está válido a partir de setembro: que as pessoas com o ciclo completo de vacina possam ir ao estádio, no limite máximo de 4,5 mil pessoas, que é 10% da capacidade, tirando gratuidades, camarote... Como se fizermos 10 mil ou 20 mil pessoas não teríamos retorno financeiro e entendemos que precisamos fazer um evento-teste, estamos propondo à Prefeitura que este seja um “evento-teste” com a participação da Prefeitura", explicou Mário durante transmissão do sorteio da Copa do Brasil feito pela FluTV.



No Equador, o Barcelona de Guayaquil também tenta a liberação junto às autoridades locais para receber público na partida de volta. Os dois clubes têm conversado sobre o assunto, mas a tendência na cidade equatoriana, uma das mais afetadas com o surto de Covid-19, é que o duelo seja com portões fechados.



No início da semana, o Fluminense explicou como seria feito o programa de venda de ingressos quando os jogos voltassem a ter público, com benefícios em dobro para os sócios-torcedores em dia com suas mensalidades.