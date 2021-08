Samuel Xavier não se abala com as críticas da torcida ao time do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 08/08/2021 08:30

Apesar de classificado para as quartas de final da Libertadores, o Fluminense não está com moral com a própria torcida, incomodada com as fracas atuações seguidas. Para tentar mudar esse panorama e ganhar mais confiança para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, o Tricolor enfrentará o América-MG, domingo às 16h no Independência, em busca de melhor desempenho e de uma vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro.

Sem jogar na competição nacional há duas semanas - o duelo com o América-MG foi adiado por causa da mudança de data das oitavas da Libertadores -, o Fluminense vem de duas derrotas sem gols marcados, para Palmeiras e Grêmio, ambas por 1 a 0. Na parte de baixo da tabela e se aproximando da zona de rebaixamento, enquanto disputa três competições simultâneas, a equipe de Roger Machado sabe que precisa se recuperar.



Não apenas para voltar a brigar na parte de cima, como também para aplacar o incômodo dos tricolores. Afinal, o time sentiu a desgastante maratona de jogos em três competições e as atuações, que na maior parte da temporada já eram aquém do esperado, ficaram piores.



"Uma equipe não chega aonde chegamos por acaso. Se estamos vivos na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro é porque estamos com um desempenho bom. Claro que terá cobrança sempre. As pessoas do lado de fora às vezes não sabe o que passamos aqui dentro e vão falar. Nós procuramos evolução sempre. Temos que ter fome de querer mais, de conquistar mais, de evoluir mais. Isso torna uma equipe vencedora, campeã", minimizou Samuel Xavier.



Devido à necessidade de pontuar e também do jogo contra o Barcelona-EQU, pelas quartas de final da Libertadores, ser somente na quinta-feira, a tendência é que o técnico Roger Machado mande a equipe titular em campo. O Flu deve jogar com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago (André) e Nenê; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred.