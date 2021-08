Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

Roger MachadoMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 09/08/2021 09:30

Rio - O técnico Roger Machado vem vivendo nas últimas semanas o período de maior crítica no comando do Fluminense. Após a terceira derrota seguida no Brasileiro, o técnico afirmou que não planeja fazer uma mudança grande na forma como o Tricolor vem jogando e afirmou que o saldo na atual temporada é positivo.

Publicidade

"Nós criamos um time seguro defensivamente, que hoje acabou sofrendo com os contra-ataques depois que a gente abriu um pouco mais o time. Mas de um modo geral a segurança defensiva que vai fazer a gente evoluir na partida. As oportunidades que nós criamos não serão muitas, temos que ter a eficiência e competência na hora de empurrar a bola para o gol. Dependendo do jogo, da capacidade do adversário, impede que a gente consiga ter esse sucesso. Até agora, temos conseguido muito mais sucessos do que insucessos com esse modelo, acho que é a isso que tem que se apegar. Não vejo momento de uma troca de estrutura com uma ruptura muito grande do que temos feito.", afirmou.



O gol da vitória do América-MG saiu após um deslize de Manoel. Para o jogo contra o Barcelona, o Fluminense ainda não sabe se irá contar com Nino. O técnico afirmou que é preciso avaliar as condições do jogador que foi titular da seleção brasileira medalhista de ouro em Tóquio.

Publicidade

"Confiança que ele chega evidentemente que transfere para o grupo. Campeão olímpico, com moral alta, isso tudo impacta dentro do nosso ambiente. Agora, se a gente vai conseguir utilizá-lo ou não vai depender. É uma viagem longa, ele está adaptado ao fuso (do Japão), como vai ser esse retorno dele para o fuso brasileiro... Temos que esperar para analisar, ver se ele vai conseguir recuperar, entrar no fuso, e aí decidir pela utilização ou não no jogo da Libertadores", disse.