Confronto entre Cerro x Fluminense pelo jogo de ida das oitavas de final da LibertadoresFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 09/08/2021 15:44

Rio - Em parceria com uma empresa especializada em detectar fraudes, a Conmebol utilizou os serviços para analisar o pedido de anulação da partida entre Cerro Porteño x Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores, por parte dos paraguaios. A informação é do jornalista Marcel Rizzo do portal "UOL".

Na ocasião, o Fluminense venceu a partida por 2 a 0, no dia 13 de julho, em Assunção. Com base no texto enviado pela Sportadar, a vice-presidente da Comissão Disciplinar da entidade sul-americana, a venezuelana Amarilis Belisario, rejeitou o pedido do clube paraguaio e decidiu manter o resultado.

No duelo, não houve nenhuma menção à fraude descrito no relatório. O Cerro pedia uma nova partida, após o VAR errar em um gol do atacante Boselli, no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0 a 0. De acordo Belisario, o código disciplinar da Conmebol daria voz ao pedido de anulação apenas em três condições: 1) escalação de jogador irregular; 2) campo de jogo impraticável ou 3) uma decisão de um oficial do jogo que tivesse influído no resultado exclusivamente em casos de corrupção arbitral.

No entanto, Belisario excluiu as possibilidades 1 e 2, e se baseou na 3 para julgar o caso e, por isso, pediu ao Departamento de Integridade da Conmebol que acionasse a empresa parceria para detectar a possibilidade de ter tido manipulação.

"Tanto os mercados de apostas pré-jogo como ao vivo se comportaram de forma regular e não foram observadas apostas significativas prévias à anulação do mencionado gol. Não há indícios nas apostas observadas neste encontro para considerar que tenha sido manipulado com o fim de obtenção de lucro ilícito nos mercados de apostas esportivas – informou o relatório da Sportradar, que desde 2017 tem parceria com a Conmebol para identificar possíveis casos de manipulação de resultado nas competições de clubes e seleções da entidade".



"Caso os apostadores chegassem a ter conhecimento prévio do resultado final deste encontro, do primeiro tempo ou outros mercados derivados como por exemplo “primeiro gol”, teríamos observado fortes apostas em função a isso, não obstante, isto nunca ocorreu. Por exemplo, as cotas a favor de uma vitória do Fluminense FC em mercados tanto de AHC como 1X2 estiveram sempre em um nível competitivo, em concordância com as expectativas marcadas pelo modelo matemático de Sportradar”.

Portanto, devido à falta de provas do Cerro para comprovar que houve fraude, Belisario decidiu rejeitar o pedido do clube paraguaio para anular a partida de ida das oitavas de final da Libertadores.