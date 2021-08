Nino fez grande Olimpíada - Lucas Figueiredo/CBF

Nino fez grande OlimpíadaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/08/2021 17:52

Rio - Retornando com a medalha de ouro no peito após vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o zagueiro Nino deve ter pouco descanso nos próximos dias. Isso porque o defensor já pode virar opção para o próximo duelo do Fluminense, na quinta-feira, contra o Barcelona-EQU no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O zagueiro foi recepcionado nesta segunda-feira no aeroporto internacional da cidade carioca. Após viagem cansativa e com escala na Alemanha, Nino chega ao Rio de Janeiro com dois dias de folga antes de se reapresentar ao Tricolor. De acordo com o site "NETFLU", o defensor de 24 pode estar na equipe de Roger Machado ainda nesta semana.

O Fluminense vira a chave para a reta final do torneio continental. Após eliminar o Criciúma pela Copa do Brasil e o Cerro Porteño pela Libertadores, o time de Roger perdeu na última rodada disputada pelo Brasileirão, fora de casa, para o América-MG.