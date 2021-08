Sampaio Corrêa vence e se classifica para a próxima fase da Copa Rio - Divulgação

Publicado 11/08/2021 19:53



SAQUAREMA- Na tarde desta quarta-feira (11), o Sampaio Corrêa enfrentou o Audax Rio no estádio Lourival Gomes de Almeida em Saquarema e terminou com a vitória do Galinho da Serra por 2 a 1, pela segunda partida da Copa Rio.

Como a primeira partida terminou empatada em 0 a 0, semana passada, em Resende, o time de Saquarema precisava apenas de uma vitória para se classificar para a próxima fase da competição, contra o Volta Redonda

Marcaram para o galinho da serra Vandinho e Elias. O próximo adversário será o Volta Redonda.