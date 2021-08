Ação marca os 14 anos da Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica contra mulheres - Reprodução

Publicado 11/08/2021 19:46

SAQUAREMA – Na semana em que se comemora os 15 anos da Lei Maria da Penha, a delegacia de Saquarema, na Região dos Lagos registrou mais um caso de agressão contra uma mulher.

De acordo com a polícia, a vítima foi agredida pelo seu companheiro em sua residência no bairro São Geraldo. Segundo relatos, a agressão aconteceu por ciúmes do companheiro da vítima que acreditava que estaria sendo traído. O acusado estava alcoolizado e agrediu o rosto da vítima com um aparelho de celular.

Após a agressão, a vítima buscou atendimento médico no Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em seguida, ela registrou ocorrência na 124ª DP e foi encaminhada para realizar o exame de corpo delito. O acusado será enquadrado na Lei Maria da Penha e irá responder por agressão.