Flamengo ainda segue com alto aproveitamento com Renato - Cléber Mendes

Publicado 10/08/2021 00:00

A derrota do Flamengo para o Internacional deixou claro que o time ainda tem problemas que precisam ser corrigidos. O estilo de jogo agressivo, com intensidade, deu lugar a uma desorganização tremenda dos comandados de Renato Gaúcho. Amanhã, o Rubro-Negro tem o Olimpia pela frente, em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores. O confronto será no Paraguai, mas nem mesmo isso tira o total favoritismo do Flamengo. Apesar das fragilidades expostas no último fim de semana, o time segue com um alto aproveitamento desde a chegada de Renato e, a tendência é que a equipe se recupere na temporada.

VASCO E BOTAFOGO DE OLHO NO G-4

A dupla Botafogo e Vasco venceu na Série B e diminuiu a distância para o G-4. Se antes muitos desacreditavam dos cariocas, a chegada dos novos técnicos trouxe outro ambiente aos clubes. Em Salvador, o Vasco venceu o Vitória e foi seguro no jogo. Parece que a eliminação para o São Paulo, na Copa do Brasil, já ficou no passado. Já o Botafogo fez o dever de casa ao bater a Ponte Preta. Pela primeira vez desde 2019, o Glorioso alcançou quatro vitórias seguidas.

FOCO NA LIBERTADORES

Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

A derrota para o América-MG ficou para trás. O Fluminense de Roger Machado (foto) está concentrado no Barcelona de Guayaquil, rival das quartas da Libertadores. A oscilação da equipe no Brasileirão não se reflete nas outras competições. Os resultados expressivos na competição internacional e na Copa do Brasil credenciam o Fluminense como um dos postulantes ao título. Em agosto, o Tricolor terá algumas decisões e a primeira delas é na quinta, no Maracanã.

RECORDE NAS OLIMPÍADAS

A Olimpíada de Tóquio foi a melhor do Brasil em toda sua história. Se em 2016 a delegação canarinho havia conquistado 19 medalhas, cinco anos depois os números foram melhores. Foram sete medalhas de ouro, seis de prata e oito de bronze. Se existe alguma coisa que podemos afirmar é que o Brasil vem se superando a cada edição e se consolidou no quadro de medalhas. Apesar disso, a polêmica entre COB e CBF parece ir além, já que os jogadores do futebol não utilizaram o casaco na premiação, quebrando um protocolo já estabelecido pelo COB.