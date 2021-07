Rodolfo Landim, do Flamengo, é um dos interventores na CBF - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 30/07/2021 00:00

Após a queda de Rogério Caboclo e a nomeação de Rodolfo Landim como um dos interventores na entidade máxima do futebol brasileiro, o poder que foi dado ao atual presidente do Flamengo deixa evidente que, atualmente, é um dos melhor administradores do país. A capacidade de liderança, de contornar situações controversas e de ter sido o primeiro a solicitar o retorno do público no país credencia Landim para reorganizar o futebol brasileiro, que, há anos, sofre nas mãos de pessoas não tão competentes. E o torcedor rubro-negro pode ficar tranquilo que a escolha de Landim não o fará abandonar o Mais Querido do Brasil.

VOLTA DO PÚBLICO NO RIO DE JANEIRO

Depois de muita polêmica, o público nos estádios no Rio estará de volta a partir do dia 2 de setembro. A flexibilização das medidas restritivas foi anunciada foi pelo prefeito Eduardo Paes e será realizada em 3 etapas, de 2 de setembro a 15 de novembro. Inicialmente, a capacidade permitida será de 50% nos estádios, além de ser obrigatório ter tomado as duas doses da vacina. Caso os números continuem em queda, a partir do dia 17 de outubro será permitida a presença de 100% do público. Além disso, o Flamengo protocolou um pedido para a presença de 30% do público no Maracanã e deve receber uma resposta ainda hoje.

POLÊMICAS NAS OLIMPÍADAS

Gabriel Medina é uma grande esperança de medalha olímpica - Confederação Brasileira de Surfe / Divulgação

Gabriel Medina é uma grande esperança de medalha olímpicaConfederação Brasileira de Surfe / Divulgação

A arbitragem em Tóquio tem sido alvo de críticas, principalmente nas redes sociais. O caso mais emblemático até aqui envolveu o surfista Gabriel Medina (foto), eliminado com uma nota bem questionável. Apesar dos problemas, o desempenho da delegação brasileira também não empolga pela falta de investimento em algumas modalidades. Quando alguns esportes tiverem maiores investimentos, o pensamento pode ser diferente.

PROVOCAÇÕES SADIAS

A seleção argentina de futebol empatou com a Espanha e não passou da primeira fase em Tóquio. Os atletas do Brasil acompanharam a partida de Saitama, local do jogo, e provocaram os rivais. Em uma postagem de Douglas Luiz, onde ele aparece ao lado de Richarlison, Matheus Cunha e Reinier, os brasileiros ironizaram a eliminação da Argentina dando um "tchau". O argentino De Paul, que não estava em Tóquio, postou uma foto provocando Richarlison. O próximo confronto promete.