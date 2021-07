Flamengo goleou o Defensa y Justicia por 4 a 1, na quarta-feira - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/07/2021 00:00

A vitória contundente diante do Defensa y Justicia, pela Libertadores, deixou evidente que o clima no Flamengo, após a chegada de Renato Gaúcho, é o melhor possível. E isso é traduzido dentro de campo. Um time intenso, confiante e que divide todas as bolas. Renato ainda está no início de sua trajetória à frente do Rubro-Negro, mas já mostra que o ambiente é diferente do que havia com o antigo treinador. Em três jogos, foram três vitórias. O quarto triunfo pode chegar no fim de semana, quando o Flamengo encara o São Paulo, clube que revelou Rogério Ceni, ex-treinador do Flamengo. Por falar em Ceni, se o antigo técnico do Mais Querido não teve todos os jogadores disponíveis em virtude de lesões, convocações ou covid-19, Renato conseguiu mandar a campo o melhor que tem em mãos. E quando o acaso começa a jogar a favor, as coisas não costumam falhar.





O CARIOCA QUE AINDA NÃO ACABOU

Com as mudanças ocorridas na última edição do Carioca em relação aos direitos de transmissão, muitos clubes se sentiram prejudicados com a divisão das cotas correspondentes a cada um deles — 60% para os clubes de maior investimento e 40% para os menores. Os valores foram considerados muito abaixo da média, tendo em vista que, com a TV Globo, os clubes recebiam cerca de R$ 6 milhões. Com a Record, o valor caiu para R$ 288 mil. A Ferj também encontrou dificuldades para atingir as metas. Apesar dos problemas, a Record será a responsável pela transmissão do Carioca de 2022.

RISCOS SEM NECESSIDADE

Brazil's forward Antony (C-R) tackles Germany's midfielder Nadiem Amiri during the Tokyo 2020 Olympic Games men's group D first round football match between Brazil and Germany at the Yokohama International Stadium in Yokohama on July 22, (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP) - AFP

A estreia da Seleção masculina de futebol nos Jogos Olímpicos foi boa, mas poderia ter sido melhor. Após um primeiro tempo avassalador, com três gols do ótimo Richarlison, o Brasil cochilou e quase foi castigado. As mudanças de André Jardine na segunda etapa dificultaram as coisas. O próximo é contra a Costa do Marfim, no domingo. Até lá é ajustar os erros para não correr riscos sem necessidade.

SEMANA LIVRE PARA TREINOS

O Fluminense teve algo que todo time brasileiro gostaria de ter: uma semana inteira para treinos. Isso só aconteceu em virtude do adiamento do jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores. Após o clube completar 119 anos na quarta-feira, o torcedor tricolor espera uma vitória de presente, mesmo que atrasado, amanhã, quando o time encara o Palmeiras, no Allianz Park. Se o adversário vem embalado, o Fluminense vem descansado. E isso pode fazer a diferença.