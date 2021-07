Publicado 24/07/2021 00:00

Neste fim de semana, o Flamengo vai encarar o São Paulo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante não só pela situação das duas equipes na tabela como também por um jejum que já vem desde 2017. A última vitória do Flamengo diante do São Paulo foi há quatro anos. Na ocasião, uma vitória por 2 a 0 do Rubro-Negro. De lá para cá, nove jogos foram disputados entre essas duas equipes. Foram seis vitórias dos paulistas e três empates. Além disso, algumas dessas derrotas foram vexatórias. Um 4 a 1 no Maracanã, por exemplo. Para o jogo de amanhã, o técnico Renato Gaúcho terá mais uma missão à frente do Flamengo: vencer o São Paulo para dar ainda mais alegrias ao torcedor rubro-negro.

O FAMOSO JOGO DE SEIS PONTOS

O Fluminense tem uma missão indigesta hoje. Vai até o Allianz Parque encarar o líder Palmeiras. O time paulista vem muito bem na temporada, com oito vitórias nos últimos oito jogos. O Fluminense não atuou no meio da semana, enquanto seu adversário jogou pela Libertadores. Roger Machado deve mandar a campo o que tem de melhor, até porque o Fluminense precisa somar pontos pra subir na tabela. Se o adversário vive bom momento, com o Tricolor a história não é diferente. Nos últimos cinco jogos, apenas uma derrota. Se vencer, o Fluminense pode, além de entrar no G-6, acirrar a briga pela ponta.

INÍCIO PROMISSOR

O novo técnico do Vasco ainda não estreou — algo que acontecerá hoje — mas a entrevista coletiva do Lisca foi animada. O comandante demonstrou conhecimento sobre o clube de São Januário e seus jogadores. A todo instante fazia questão de frisar que todos os problemas eram da equipe, não de um ou outro atleta. A estreia é contra o Guarani, em São Januário, em duelo direto por vaga no G4. E nada melhor que uma vitória para o início de um novo trabalho.

EM BUSCA DA REABILITAÇÃO

A situação do Botafogo não é nada fácil. Com 13 pontos e em 14º, o Glorioso não vence há quase um mês — o último triunfo foi contra o Vitória, no dia 30. A estreia de Enderson Moreira será fora de casa, contra o Confiança, e o novo treinador já tem uma série de desfalques. O meia Chay e o atacante Ronaldo estão fora. A fase não é nada boa, mas o torcedor precisa acreditar que ainda existe uma luz no fim do túnel.