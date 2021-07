Diego Goncalves faz belo gol e abraça Navarro pelo passe - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/07/2021 00:00

A vitória sobre o CSA, na terça-feira, foi extremamente importante para o Botafogo. Além dos três pontos conquistados em um jogo atrasado da Série B do Campeonato Brasileiro, a questão psicológica recebe uma dose generosa de confiança. Mesmo com a ausência do técnico Enderson Moreira à beira do gramado, o Glorioso fez um jogo seguro. O segundo tempo, principalmente, serviu para dar esperanças ao torcedor. A vitória fez o Glorioso se afastar do Z-4 e passar a mirar o G-4. O próximo duelo é contra o Vasco, no fim de semana. Um clássico que pode servir como afirmação para o Botafogo na briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados.





EM BUSCA DE REFORÇOS

A viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel para a Europa deve se estender por mais algumas semanas. O objetivo é trazer, pelo menos, um reforço. Thiago Mendes e Kennedy (foto) são os que despontam entre os mais cotados. As negociações, no entanto, não são simples. Tanto o Lyon quanto o Chelsea estão fazendo jogo duro. O zagueiro David Luiz também aparece como possível reforço. Ele está no Rio aprimorando a forma física.

INTERVENÇÃO

Após o afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF, a Justiça determinou que Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Reinaldo Carneiro, presidente da Federação Paulista, assumam as rédeas da entidade por 30 dias. Eles terão obrigações, como definir os pesos entre federações e clubes, exigências para candidaturas e inclusão dos times da Segunda Divisão nas votações. Landim e Carneiro poderão demitir diretores, secretários e até indicar o vice que assumirá internamente.

REAPROXIMAÇÃO VASCAÍNA

Se durante as eleições presidenciais no Vasco não foi possível uma união entre Jorge Salgado e Julio Brandt, o cenário atual indica que isso pode mudar. Pessoas próximas ao presidente do Vasco e ao ex-candidato afirmam que pode haver uma reaproximação em prol do clube. Não existia uma relação tão próxima entre os dois, mas se comparado com Leven Siano e outros candidatos à presidência do Vasco, Julio Brandt esteve longe de ser um problema e, inclusive, parabenizou Salgado após o resultado do pleito. O trabalho de Jorge Salgado é considerado bom por muitos vascaínos e pode ser reforçado com uma reaproximação de Julio Brandt.