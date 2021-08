Publicado 07/08/2021 00:00

O Flamengo voltou a vencer o ABC e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Nada que não fosse esperado, é verdade, mas o árbitro de vídeo voltou a ser o centro das atenções nas discussões sobre a partida. Foi informado pela transmissão que o VAR não operou pelo fato de estar descalibrado. Em meio a isso tudo, o Flamengo teve um gol mal anulado e um pênalti ignorado pela arbitragem. Pelo menos não influenciou diretamente no resultado, mas algo precisa ser feito. Erros constantes como os que acontecem no Brasil não são comuns nem mesmo em outros países com VAR. Se a responsabilidade é da CBF, a entidade máxima do futebol brasileiro precisa solucionar os problemas para evitar que os mesmos erros voltem a acontecer.

DE OLHO NO G-4

O Vasco e o Botafogo de Enderson Moreira (foto) entram em campo na busca por uma vaga no G-4 da Série B. As duas equipes têm 22 pontos e estão a quatro pontos dos quatro primeiros. Enquanto o Vasco encara o Vitória, hoje, no Barradão, o Botafogo recebe a Ponte Preta, amanhã, no Nilton Santos. Os dois adversários dos cariocas têm 13 pontos e estão colados no Z-4. A oportunidade é de ouro para Botafogo e Vasco vencerem seus jogos.

FLA E FLU SEM O MARACANÃ

A gestão do Maracanã, em comum acordo com as diretorias de Flamengo e Fluminense, anunciou que o estádio ficará parado por 18 dias para recuperação do gramado. O período será do dia 13 até o dia 30 de agosto. Com isso, o Flamengo não poderá atuar no estádio em duas partidas, incluindo o jogo de volta contra o Olimpia, que já está agendado para Brasília. Além da Libertadores, o jogo contra o Sport, que aconteceria no Maraca, foi remanejado para Volta Redonda. Já o Fluminense perderá apenas dois jogos no maior templo do futebol. Pelo Brasileirão, os jogos contra Atlético Mineiro e Bahia acontecerão em outro estádio.

TABELA DA COPA DO BRASIL DEFINIDA

A CBF sorteou os confrontos das quartas da Copa do Brasil com o chaveamento do restante da competição. Flamengo e Fluminense ficaram em lados separados da chave, o que pode proporcionar uma virtual final entre as duas equipes. Já existe a possibilidade de um Fla x Flu na semifinal da Libertadores. Enquanto o Rubro-Negro encara o Grêmio, jogando a primeira partida em Porto Alegre, o Fluminense vai enfrentar o Atlético-MG, decidindo sua vaga em Belo Horizonte.