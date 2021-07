Publicado 31/07/2021 03:00

Há pouco mais de duas semanas, Renato Gaúcho foi anunciado como o novo treinador do Flamengo. De lá pra cá, o Rubro-Negro atuou em cinco jogos. Venceu todas as partidas, marcou um total de 21 gols e sofreu apenas dois. Além da classificação para as quartas de final da Libertadores, deixou a vaga na Copa do Brasil praticamente selada. A mudança de postura da equipe dentro de campo só aconteceu pelo fato do novo comandante do Flamengo ter chamado alguns jogadores para conversar e entender suas necessidades. O Flamengo foi intenso, organizado e focado no que precisa ser feito dentro dos 90 minutos. Renato Gaúcho está apenas no início de sua trajetória à frente do clube, mas o início é bastante promissor.

A POLÊMICA VOLTA DO PÚBLICO NO RIO

A prefeitura do Rio liberou a presença de torcedores no Maracanã para Flamengo x Olimpia, pela Libertadores, no dia 18 de agosto. A capacidade do estádio será de até 10%, algo que desagradou ao Flamengo. O clube gostaria de contar com, pelo menos, 30% da capacidade total. O que agrava a situação é a proposta que a diretoria do Flamengo tem em mãos para fechar um pacote de 10 jogos em Brasília, no Mané Garrincha. O jogo contra o Olimpia está incluso no pacote. Não se assustem caso o Flamengo atue fora do Rio.

UM CLÁSSICO QUE PROMETE

Hoje, no Nilton Santos, o Botafogo encara o Vasco pela Série B. As duas equipes estão bem próximas na tabela de classificação e o jogo é extremamente importante para a dupla. Caso vença, o Vasco tem boas chances de entrar no G-4. Lisca terá a missão de reorganizar o time após a derrota para o São Paulo. Já o Botafogo vem de duas vitórias seguidas e, se conquistar os três pontos, alcança o Cruzmaltino na tabela e começa a olhar para o G-4 com mais proximidade.

FIM DO SONHO

Em uma atuação muito abaixo da crítica, a Seleção feminina de futebol perdeu para o Canadá nas quartas da Olímpiada. Depois de um empate por 0 a 0 no tempo normal, as brasileiras perderam nos pênaltis. O resultado foi uma ducha de água fria, já que muitos consideravam essa Seleção uma das mais fortes nos últimos anos. Apesar do insucesso, o trabalho da técnica Pia Sundhage (foto) precisa ser mantido. Sua Seleção ainda está criando uma identidade.