Tudo indica que Marcos Braz voltará sem cumprir os objetivos - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 06/08/2021 00:00

A tentativa de contratar jogadores que estão no futebol europeu não saiu conforme o esperado no Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindel embarcaram para a Europa em busca de reforços, mas tudo indica que voltarão sem cumprir todos os objetivos no Velho Continente. A situação envolvendo Thiago Mendes é a mais delicada e o atleta está praticamente descartado. Não houve nenhum acordo com o Lyon, clube que detém os direitos do jogador. Enquanto o Flamengo gostaria de um empréstimo com opção de compra, os franceses só negociariam com obrigatoriedade de compra ao fim do empréstimo. A cúpula rubro-negra não aceitou. Resta saber se a situação de Kennedy, que pertence ao Chelsea, terá um final feliz. A negociação segue se arrastando e a tendência é que, nos próximos dias, haja uma definição.

A POLÊMICA ARBITRAGEM BRASILEIRA

A derrota para o São Paulo, pela Copa do Brasil, fez com que dirigentes do Vasco viessem a público para reclamar da arbitragem. Anderson Daronco, que comandou o confronto em São Januário, teve decisões polêmicas. O pênalti não assinalado a favor dos cariocas em cima de Léo Jabá, quando o jogo ainda estava 0 a 0, a expulsão do técnico Lisca e a forma de conduzir o jogo desagradaram aos vascaínos, que se sentiram prejudicados. Quem achava que o VAR chegaria para acabar com as polêmicas dentro de campo se enganou. Muitos lances que poderiam ser revisados não são. Outros que poderiam ter uma decisão mais rápida, demoram uma eternidade.

DECEPÇÃO NO VÔLEI MASCULINO

Messi, ídolo histórico do Barcelona pode estar de saída, com o contrato encerrando em 30 de junho, o atacante ainda não tem destino definido - LLUIS GENE / AFP

Surpreendentemente, a Seleção masculina de vôlei deu adeus ao sonho de mais um ouro olímpico. Os brasileiros foram derrotados pelos russos, assim como na fase de grupos. Restou a briga pelo bronze. Se na primeira fase o Brasil havia sido atropelado, o primeiro set da semifinal foi promissor. Com inteligência, os brasileiros abriram 1 a 0. O problema foi no terceiro set. Com oito pontos de vantagem, o Brasil permitiu que os russos virassem o placar.

FIM DE UMA ERA

Messi não é mais jogador do Barcelona. Segundo o clube catalão, obstáculos econômicos e estruturais impediram a assinatura de um novo vínculo do craque. O destino de Messi está entre França e Inglaterra. O PSG, de Neymar, e o Manchester City, de Pep Guardiola, despontam como os favoritos. Se de um lado ele pode voltar a fazer dupla com Neymar, do outro ele pode ter a chance de trabalhar novamente com Guardiola, um de seus mentores.