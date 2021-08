Publicado 05/08/2021 00:00

Com a classificação para as quartas de final tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, o Fluminense viu entrar um reforço de caixa muito importante. Mesmo com o crescimento de patrocínios, a vaga na fase seguinte das duas competições eliminatórias gerou uma receita superior aos R$ 11 milhões. No sábado, a vitória por 3 a 1 contra o Criciúma colocou nos cofres do Tricolor R$ 3,4 milhões da Confederação Brasileira de Futebol e, após bater o Cerro Porteño, pela Libertadores, a Conmebol pagará US$ 1,5 milhões, cerca de R$ 7,8 milhões. Depois de anos convivendo com salários atrasados, o Fluminense vem conseguindo em 2021 se manter em dia com jogadores e funcionários.

CHANCE PARA A GAROTADA

O Flamengo, praticamente classificado às quartas da Copa do Brasil, enfrenta o ABC sem Renato Gaúcho e seus principais jogadores. A equipe que entra em campo hoje será composta por jogadores considerados reservas, e alguns jovens da base terão oportunidade. Atletas como o zagueiro Noga, o meia Lázaro e o atacante André estão na lista de relacionados. Já o lateral-esquerdo Ramon deve ganhar uma oportunidade entre os titulares, já que Renê está lesionado e Filipe Luís será poupado. Quem comandará o time na Arena das Dunas será Marcelo Salles, auxiliar-técnico fixo do clube que terá a missão de dar mais minutagem aos garotos.

O MÊS DA VIRADA

O clima no Botafogo é outro após a chegada de Enderson Moreira. O time pode não ser brilhante, mas vem apresentando uma melhora gradual e está a quatro pontos do G-4. Em agosto, o Glorioso terá seis jogos importantes para se colocar entre os quatro primeiros, dois contra equipes que brigam pelo retorno à Primeira Divisão — Guarani e Coritiba. Outros três serão contra times próximos ao Z-4 — Vila Nova, Ponte Preta e Brasil de Pelotas.

MENINAS DE OURO

A Seleção feminina de vôlei vem dando show na Olimpíada. Se na primeira fase o Brasil não teve muitos problemas e perdeu apenas um set, nas quartas de final a história foi diferente. O jogo diante do Comitê Olímpico Russo foi eletrizante e, mesmo saindo atrás do placar, as brasileiras mantiveram a calma e conseguiram uma vitória convincente por 3 sets a 1. Destaque para Rosamaria, uma das principais jogadoras do time. Na semifinal, o Brasil terá a Coreia do Sul pela frente.