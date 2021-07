Mônica Lugarini, 22 anos, já está com a família - Foto: Arquivo pessoal

Publicado 13/07/2021 10:03 | Atualizado 13/07/2021 14:30

Rio - A manicure Mônica Lugarini, de 22 anos foi encontrada após três dias desaparecida . "Ela apareceu graças a Deus", disse a mãe da jovem, a esteticista Ioná Pontes. Em uma rede social ela afirmou que a filha já está com a família. Na noite de domingo (11) amigos e familiares realizaram buscas pela jovem no Recreio dos Bandeirantes, onde ela esteve durante o dia. Mônica havia sido vista pela última vez após atender uma cliente no salão em que trabalha junto com a mãe , na região do Quafá, na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, no sábado (10).