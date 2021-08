Aos 34 anos, defensor não renovará contrato com o Arsenal - Divulgação/Arsenal

Aos 34 anos, defensor não renovará contrato com o ArsenalDivulgação/Arsenal

Publicado 08/08/2021 13:27

Rio - Após o jornal "Tuttomercato" informar que o Flamengo vem negociando com o zagueiro David Luiz, a imprensa de outro país vem tratando a possível ida do defensor para o clube carioca. De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, as duas partes se aproximaram de um acerto.

Publicidade

Após deixar o Arsenal, o defensor, de 34 anos, vinha negociando com o Adana Demispor, da Turquia. Porém, o desejo de defender o Flamengo fez com que David não acertasse com a equipe. Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do clube carioca, estão na Europa para tratar de possíveis reforços.



David Luiz tem passagens por clubes importantes do futebol europeu como PSG, Chelsea, Benfica e Arsenal. Ele defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. No futebol brasileiro, o atleta defendeu o Vitória até 2007, quando migrou para o futebol português.