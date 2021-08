Isaquias Queiroz levou o ouro na canoagem - Miriam Jeske/COB

Isaquias Queiroz levou o ouro na canoagemMiriam Jeske/COB

Publicado 07/08/2021 15:35

Finalmente campeão olímpico, Isaquias Queiroz não deixou de mandar mensagem para a torcida do Flamengo. Atleta do clube, o medalhista de ouro na canoagem agradeceu o carinho e também recebeu mensagens de Gabigol e de Bruno Henrique após o treino do time na manhã deste sábado.

"Fala, Nação Rubro-negra! Estou aqui para mostrar a vocês a medalha de ouro. Queria agradecer o carinho, a torcida e a todo o pessoal do Flamengo. Estou feliz de representar esse timaço e ganhar a medalha representando o Flamengo. Daqui a pouco estou aí no Rio", afirmou Isaquias.



Publicidade

Ele não cansa de falar sobre a felicidade de conquistar o ouro representando o Flamengo. A alegria é toda nossa. Olha o recado do nosso craque aí, Nação! #IsaquiasÉOuro@TimeFlamengo pic.twitter.com/mJ6qXsVAXO — Flamengo (@Flamengo) August 7, 2021

Do outro lado do mundo, Gabigol, que já viveu a emoção de conquistar uma medalha de ouro na Rio-2016, parabenizou o canoísta e já fez o convite para Isaquias visitar o treino do Flamengo.



Publicidade

"Primeiramente parabéns para você pela medalha inédita. Claro que você já ganhou algumas, mas essa de ouro tem sua importância. Fiquei muito feliz pela sua vitória, torci bastante. Beijao para você e curta esse momento. Eu te espero aqui para a gente se reencontrar", disse o atacante.



De medalha de ouro olímpica o @gabigol também entende!



O craque acompanhou tudo ao vivo, comemorou muito e já deixou o convite pro reencontro com Isaquias! #IsaquiasÉOuro@TimeFlamengo pic.twitter.com/bk4e24Pfg7 — Flamengo (@Flamengo) August 7, 2021

Publicidade

Bruno Henrique também deixou sua mensagem para o mais novo medalhista olímpico: "Passando para parabenizar você pelo ouro, representando o Flamengo e o Brasil. Tudo de bom para você".