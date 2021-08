Renato Gaúcho vira o foco para o Campeonato Brasileiro - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaúcho vira o foco para o Campeonato BrasileiroAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 07/08/2021 08:00

O Flamengo finalizou a preparação para pegar o Internacional, em partida que será disputada neste domingo, no Maracanã, às 18h15, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O desfalque é (novamente) Rodrigo Caio, que, segundo a assessoria do clube, faz trabalhos de reequilíbrio muscular, e vai para o terceiro jogo seguindo como ausência.

O processo que está sendo feito com Rodrigo Caio requer paciência e cautela, no tempo que for necessário, para que o zagueiro retorne 100% fisicamente. Nos últimos dias, o jogador sequer foi a campo e fez trabalhos internos na academia.

Então, o provável time do Flamengo para pegar o Internacional é: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira (Bruno Viana) e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.