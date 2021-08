Rodrigo Caio - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 06/08/2021 22:40

Desfalque certo contra o Internacional neste domingo, Rodrigo Caio não vai estar à disposição da comissão técnica para o jogo de quarta-feira (11) contra o Olímpia, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores, no Paraguai. O zagueiro, que faz trabalhos de reequilíbrio biomecânico e muscular, passou por um procedimento de medicina regenerativa em um dos joelhos, que não consiste em cirurgia. Ação estava prevista na programação estabelecida.

Por conta dos seguidos problemas físicos que Rodrigo Caio tem sofrido na temporada, o Departamento Médico do Flamengo decidiu fazer um trabalho especial com o zagueiro. O objetivo é o reequilíbrio da marcha para não sobrecarregar a articulação do joelho e, consequentemente, evitar lesões musculares.

Desde que iniciou o trabalho específico, Rodrigo Caio ainda não foi a campo e não tem prazo para retornar ao time do Flamengo. A comissão técnica não planeja a volta do defensor para o confronto com o Olímpia, no Paraguai. A cautela é essencial para a eficácia do processo.

Dos 40 jogos do Flamengo na temporada 2021, Rodrigo Caio esteve em campo em apenas 16, menos de 50% de participação nas partidas. Em 2020, o aproveitamento do defensor, que é titular absoluto, também foi aquém do esperado. Dos 70 confrontos do Rubro-Negro, ele jogou 32.