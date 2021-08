Rodinei - Alexandre Vidal / Flamengo

RodineiAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 05/08/2021 19:58

O Flamengo está escalado para pegar o ABC nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena Dunas, em Natal, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Por ter vencido a partida de ida por 6 a 0, o Rubro-Negro poupou os titulares e vai com o time todo reserva nesta noite.Renato Gaúcho e Alexandre Mendes, técnico e auxiliar técnico, respectivamente, nem viajaram com a delegação para Natal e ficaram no Rio de Janeiro. O time será comandado por Maurício Souza, que mandará o seguinte time a campo: Gabriel Batista; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Ramon; João Gomes, Thiago Maia e Vitinho; Rodinei, Michael e Pedro. A novidade é o lateral direito Rodinei improvisado no ataque, como ponta direita, como o Jornal O Dia antecipou na última quarta-feira