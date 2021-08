Rodinei - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 04/08/2021 22:04 | Atualizado 04/08/2021 22:05

O Flamengo encara o ABC nesta quinta-feira, em Natal, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Por ter vencido a partida de ida por 6 a 0, a comissão técnica decidiu poupar os titulares e relacionou 11 jogadores do Sub-20 para este duelo. O time titular terá novidades e uma delas, segundo apurou a reportagem, pode ser Rodinei de ponta, atuando mais avançado.

No treino desta quarta-feira, o último antes do confronto com o ABC, Rodinei treinou a maior parte do tempo no time titular e de ponta direita, função que pouco fez ao longo da carreira. Na lateral direita, Matheuzinho foi o escolhido, com Luan, do Sub-20, entre os reservas.

No gol, sem Diego Alves, Gabriel Batista foi quem ficou no time principal no treino desta quarta-feira, com Hugo Souza na equipe reserva.

Como Renato Gaúcho e Alexandre Mendes (auxiliar) não viajaram com a delegação, o time, segundo a lista de relacionados do Flamengo, será comandado por Marcelo Salles, o Fera, com Maurício Souza de auxiliar. A bola rola às 21h30, na Arena Dunas, em Natal.