MarronyPedro Souza/ Agência Galo/ Atlético-MG

Publicado 04/08/2021 20:29

Marrony aceitou a oferta do Midtjylland, da Dinamarca, e o Atlético-MG encaminhou a venda do atacante para o time europeu. O "sim" do jogador aconteceu nesta quarta-feira, e as partes já revisam os documentos para finalizar a parte burocrática para o atleta assinar o pré-contrato.

Em um primeiro momento, Marrony não queria topar o projeto, mesmo com o Atlético-MG querendo fazer a operação. A mudança na vontade teve algumas influências. Primeiramente, os representantes do atleta trabalharam bem nos últimos dias para fazer com que ele entendesse que a ida para o Midtjylland seria benéfica para a carreira dele. Paralelamente, o Atlético-MG mexeu os pauzinhos: ofereceu ao atacante o pagamento de vencimentos atrasados, além de pagar mais três meses de salário "na frente".

Marrony, após ouvir a oferta do Atlético-MG e perceber que a ida ao Midtjylland seria uma boa para a sua carreira, mesmo que em um primeiro momento fique longe dos familiares, demonstrou para pessoas próximas que estava disposto a aceitar a oferta e topou o projeto.

A PROPOSTA ACEITA PELO GALO:

Entre o Midtjylland e o Atlético-MG ficou acertado da seguinte maneira: o clube dinamarquês pagará € 3 milhões de euros à vista, um pouco mais de R$ 18 milhões pela cotação atual, e mais uma parcela de € 1,5 milhão de euros, que seria quitada em junho de 2023 (pouco mais de R$ 9 milhões pela cotação atual). O Galo ainda pode receber uma bonificação de 1 milhão de euros por ano durante, caso o jogador bata a meta de disputar 50% das partidas na temporada. Além disso, o time mineiro tem direito a 10% de uma futura venda.

Ou seja, a operação pode render € 7,5 milhões de euros, mais de R$ 45 milhões pela cotação atual. Porém, deste valor, o Atlético-MG terá que repassar uma parte ao Vasco, clube dono de 20% dos direitos econômicos. O clube vascaíno também perderia uma parte, pois tem um acordo com o Volta Redonda, dono de 6% dos 20% que o Cruzmaltino tem o poder.



O Atlético-MG, entretanto, tenta um acordo com o Vasco para repassar uma porcentagem menor do que o time carioca tem direito. Em suma, Marrony está dividido da seguinte forma: Galo tem 80%, Vasco possui 14% e Volta Redonda 6%.

Vale ressaltar que o Atlético-MG contratou Marrony junto ao Vasco em junho de 2020 e desembolsou R$ 20 milhões. Então, mesmo não se valorizando no Galo, o atacante poderia ser vendido por valores maiores dos que o time mineiro pagou à equipe carioca.