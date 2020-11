Por O Dia

Publicado 30/11/2020 08:55 | Atualizado 30/11/2020 08:55

Rio - O Atlético-MG lidera o Brasileiro, no entanto, nem assim a equipe deixa de ter momentos de tensão. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, os jogadores da equipe, Marrony e Dylan Borrero foram cobrados por torcedores alvinegros ao marcarem presença em uma boate na madrugada.

Sem compromissos neste fim de semana, os jogadores do Atlético-MG foram cobrados por conta da pandemia de Covid-19, em especial, porque o elenco mineiro passa por um surto nas últimas semanas. Entre atletas, comissão técnica e profissionais do clube, o Atlético-MG já registrou quase 30 casos de contaminação pela doença.

Marrony e Dylan costumam ser bastante utilizados pelo treinador Jorge Sampaoli. No momento, o Atlético-MG lidera o Brasileiro com 42 pontos. O Galo só volta a campo no domingo, 6 de dezembro, contra o Internacional, no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileiro.