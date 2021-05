Marrony Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 04/05/2021 11:30 | Atualizado 04/05/2021 11:33

Rio - Vivendo um momento financeiro delicado, o Vasco poderá ter ainda mais problemas em breve. De acordo com informações do canal no YouTube "Atenção Vascaínos!", o Volta Redonda pode ir à Justiça contra o Cruzmaltino reivindicar uma dívida a respeito do jogador Marrony, que hoje atua no Atlético-MG.

De acordo com o dirigente do Voltaço, Flavio Horta, o Cruzmaltino não fez qualquer contato com o clube do Vale do Aço para falar a respeito da dívida. O valor devido pelo Vasco ao Volta Redonda seria de cerda de R$ 5 milhões.



O Vasco tinha 70% dos direitos do jogador, o Volta Redonda, clube em que Marrony começou tinha 20%; e um empresário do ramo imobiliário outros 10%. O Galo desembolsou R$ 20 milhões por 80% dos direitos, sendo que o Vasco permaneceu com 14% e o Volta Redonda com 6%.