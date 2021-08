Igor na apresentação ao Coritiba - Divulgação/Coritiba

A diretoria do Coritiba ganhou um problema para resolver. O lateral direito Igor recebeu oferta do Portimonense, de Portugal, e, através dos seus representantes, pediu para ser liberado, mas o Coxa não quer liberar o jogador por entender que ele será peça importante para o restante da temporada.

Além do aspecto esportivo, o Coritiba alega para o empresário de Igor que há uma cláusula em contrato que o Coxa tem o direito de exercer a opção de compra ao término do empréstimo junto ao Juventude, que vai até dezembro deste ano.

Por outro lado, Igor e seu estafe entendem que a proposta do Portimonense financeira e esportiva é melhor do que ficar no Coritiba, pois ele não é titular na posição atualmente. As conversas entre o agente do atleta com a diretoria do clube começaram há alguns dias e tendem a esquentar nesta semana.

Igor chegou ao Coritiba em março deste ano emprestado pelo Juventude, clube que tem contrato até dezembro de 2023. O time de Caxias, inclusive, está ciente da situação, monitora à distância e deu aval aos representantes do atleta para conseguirem a liberação junto ao Coxa.

A ver as cenas dos próximos capítulos.