Rodrigo Muniz durante treino no Ninho do Urubu - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/08/2021 18:18 | Atualizado 06/08/2021 18:21

Após mais uma vitória sobre o ABC e se classificar às quartas de final da Copa do Brasil (encara o Grêmio), o Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira e iniciou a preparação para encarar o Internacional no domingo, no Maracanã, às 18h15, pelo Brasileirão. A novidade foi Rodrigo Muniz, que retornou ao Ninho do Urubu nesta sexta depois de ficar em quarentena por ter testado positivo para Covid-19.

O atacante, entretanto, não será relacionado para enfrentar o Inter porque está próximo de ser vendido oficialmente pelo Flamengo ao Fulham, da Inglaterra. Depois de os dois clubes chegarem a um acerto na última sexta-feira, o time inglês não cumpriu o combinado e não enviou a documentação necessária para finalizar a operação, e a transação quase subiu no telhado.

Os empresários de Rodrigo Muniz souberam conduzir a situação, e Flamengo e Fulham voltaram a falar a mesma língua, e as partes já trocaram a documentação. O Rubro-Negro, entretanto, conseguiu, nos instantes finais da transação, manter mais 5% do percentual de direitos econômicos do atacante. No acordo inicial, o Fla ficaria com 20%. No novo combinado irá segurar 25%.

Ou seja, o Flamengo vendeu Rodrigo Muniz por 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais pela cotação atual, e ainda ficará com 25% do jogador, que deve ser valorizar atuando pelo futebol inglês. Internamente, a diretoria comemorou bastante a negociação, pois entende que soube valorizar um jogador, embora tenha um futuro promissor, é apenas a terceira opção no ataque rubro-negro.

Rodrigo Muniz tem 20 anos e chegou ao Flamengo em 2018 ao se destacar pela base do Desportivo Brasil. Desde então, ele colecionou gols com a camisa rubro-negra e chamou atenção pelas características dentro da área. Mesmo sendo alto, o atacante tem velocidade e noção tática.