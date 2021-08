Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Marcos Braz, vice de futebol do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 08/08/2021 11:37

Rio - Após o anúncio oficial da despedida de Messi no Barcelona, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, em uma participação na "FlaTV", analisou a situação do craque argentino e comentou sobre a situação difícil do Barcelona. Além disso, alguns torcedores do Rubro-Negro brincaram com a situação e pediram para o dirigente se encontrar com o jogador.

"Essa situação do Messi aqui tá muito polêmica. A torcida ensandecida porque não entende. Está certo também uma parte não entender que perdeu seu grande ídolo histórico das duas últimas décadas, e o personagem que mais deu títulos e que mais fez gols na história do Barcelona", disse Marcos Braz.



"Eu espero que mesmo sem o Messi, o Barcelona se recomponha, é um time importante, importante pra Espanha, importante pro futebol europeu, pro futebol Mundial, que consiga resolver seus problemas e ir pra frente com uma história que ele sempre teve de um futebol vencedor, de um futebol bonito… Às vezes a gente precisa fazer algumas rupturas, que no caso, é a que eles tem que fazer hoje", concluiu.