Corpo de jovem é encontrado na Praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Corpo de jovem é encontrado na Praia de Grumari, na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 11/08/2021 17:27

Rio - O corpo de um jovem, identificado como Sidney Filho, de 18 anos, foi encontrado nesta quarta-feira, três dias depois de morrer afogado na Praia de Grumari, Zona Oeste do Rio, há poucos metros do local. O corpo dele foi reconhecido pela família ainda na areia da praia, após ser localizado por equipes do Grupamento Marítimo de Guaratiba e da Barra da Tijuca.



Sidney desapareceu por volta das 14h do domingo (8), na Av. Estado da Guanabara, 1665, em Grumari. Após o desaparecimento do jovem, a família pediu ajuda do Corpo de Bombeiros, que iniciaram as buscas no domingo e finalizaram nesta tarde, depois da localização e reconhecimento do corpo.

Publicidade

O corpo de Sidney foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O horário e local do enterro ainda não foram divulgados.