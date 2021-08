Cristina Mayumi - Reprodução/Instagram

Cristina Mayumi Reprodução/Instagram

Publicado 16/08/2021 12:14 | Atualizado 16/08/2021 12:15

São Paulo - A repórter da Globo Cristina Mayumi relatou que sofreu um assalto e acabou perdendo R$ 24 mil. A jornalista contou que o criminoso levou o celular dela quando o aparelho estava desbloqueado e se aproveitou disso para acessar o aplicativo do banco e fazer movimentações na conta dela.



"Estava indo almoçar com um amigo meu, iria pegá-lo na casa dele. Errei o caminho, o Waze me deu um desvio para fazer e passar por uma região na Liberdade, centro de São Paulo. Estava com os carros parados, veio um monte de gente correndo em volta dos carros e não percebi o que era. Veio um cara correndo do meu lado do motorista, ele deu uma distância, pulou e quebrou o vidro do meu lado com alguma coisa, não sei se era um tijolo ou uma pedra. O vidro explodiu na minha cara, coloquei a mão para proteger e ele puxou o meu telefone", conta Cristina.

Ela diz que o homem saiu correndo com o telefone e ela ficou com alguns cortes pequenos por conta da janela quebrada. Após o susto, Cristina foi encontrar amigos e pegou um celular da Globo para usar temporariamente. A repórter fala que baixou os aplicativos de banco novamente para ver se tinha sofrido algum golpe e descobriu grandes movimentações de dinheiro.

"Estou tentando cancelar os cartões e os aplicativos de banco. Já fizeram R$ 20 mil de empréstimo. Transferiram R$ 4 mil de pix", revela. Ela também alertou pessoas próximas que os assaltantes podem entrar em contato tentando dar um golpe em alguém e explicou que já solicitou o bloqueio do celular junto à operadora, mas o prazo para a realização do procedimento é de até 24 horas.