Marcela Mc Gowan nas Ilhas MaldivasReprodução Internet

Publicado 16/08/2021 09:54 | Atualizado 16/08/2021 09:58

Rio - A ex-BBB Marcela Mc Gowan e sua namorada, a cantora sertaneja Luiza, estão curtindo férias nas Ilhas Maldivas. Elas se hospedaram no Milaidhoo Islands Maldives, que têm chalés no mar e cujas diárias podem chegar a aproximadamente R$ 17,5 mil, na cotação do dólar desta segunda-feira. Antes das Maldivas, Marcela e Luiza ficaram um tempo em Dubai.

fotogaleria

Ao chegarem no hotel, nas Maldivas, as duas mostraram tudo nos Stories, do Instagram. "Olha o tamanho desse quarto! Tenho nem look para usar aqui", disse Marcela. "É maior que o da minha casa. Acho que vou ter que ficar um pouco mais de tempo aqui", completou.

A médica também se espantou com o tamanho do banheiro. "Só quero mostrar o banheiro de milionário. Olha esse chiquê", brincou. No bangalô em que Marcela e a namorada estão hospedadas há piscina privativa com borda infinita, acesso direto ao mar e balanço na varanda.