Pabllo Vittar recebe 1ª dose da vacina contra covid-19Reprodução

Publicado 16/08/2021 09:10

Rio - Após se emocionar no "Caldeirão do Huck", Pabllo Vittar, de 27 anos, se vacinou nesta segunda-feira (16) contra o novo coronavírus (Sars-coV-2). Nas redes sociais, a drag queen cantora compartilhou imagens enquanto se vacinava e após a imunização. No feed de comentários, fãs da artista logo comentaram. "A dor no braço vem", disse um fã. "Parabéns, amor", comentou outra admiradora. "Mal posso esperar para me vacinar também", declarou um terceiro.

À situação Pabllo Vittar usava calça e blusa de moletom estilo tydy, touca e um óculos de sol rosa. Além de, claro, unhas pintadas de preto. Apesar do grande fervor dos fãs por conta da imunização da drag queen, a mesma não revelou qual imunizante recebeu.

Não é de hoje que a artista defende a imunização e protocolos sanitários. Em recente entrevista ao F5, ela declarou. "A gente vive este momento em que o país inteiro está muito triste, tem um monte de coisa ruim acontecendo. Queria trazer um afago e exaltar os ritmos com os quais eu cresci, com os quais eu passei a minha adolescência", disse ela ao F5, que tinha acabo de lançar "Batidão Tropical".

"Espero que passe logo porque o babado é a gay em cima do palco fazendo o que ela mais sabe fazer É isso que eu quero de volta", completou Pabllo Vittar, referindo-se à pandemia da Covid-19.