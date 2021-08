Estado do Rio registrou 15 mortes e 99 casos de covid-19 nas últimas 24 horas - Reprodução

Publicado 15/08/2021 17:31 | Atualizado 15/08/2021 17:41

Rio - Neste domingo (15), o estado do Rio registrou 15 mortes e 99 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 60.647 óbitos e 1.080.845 casos provocados pela doença no estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h deste domingo.



Segundo a secretaria, 1.003.799 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. No último período, foram 1.625 recuperados. A pasta também informou que a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria Covid está em 48%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 75,5%. Neste sábado (14), esses índices registravam 42,2% e 67%, respectivamente.

Imunização na cidade do Rio

Na capital fluminense, o calendário da semana começará com a vacinação de jovens de 22 anos na segunda-feira (16); na terça (17), 21 anos; quarta-feira (18) é o dia das pessoas de 20 anos; na quinta (19), 19 anos; e na sexta (20), 18 anos. A orientação é que mulheres procurem se vacinar pela manhã, e homens à tarde.

O ponto funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A cidade do Rio já soma mais de 280 locais de vacinação, entre clínicas da família, postos de saúde e instituições parcerias da prefeitura.