Policial do Batalhão de Choque, Igor Márcio Ribeiro Gomes morreu em acidente na RJ-116Reprodução/Instagram

Publicado 15/08/2021 17:10 | Atualizado 15/08/2021 17:19

Rio - Um policial militar do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) morreu, na manhã deste domingo, 15, em um acidente de trânsito na RJ-116, na altura de Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio. A motocicleta, pilotada pelo segundo sargento Igor Márcio Ribeiro Gomes, de 45 anos, colidiu com a lateral de um carro que cruzava a pista em direção a um posto de combustível. O agente foi arremessado após a batida.

Um caminhão que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e se chocou com a moto que estava caída na estrada. Segundo a concessionária Rota 116, que administra a RJ-116, uma vítima do acidente foi levada para o hospital de Cachoeiras de Macacu. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela.

Em seu perfil oficial no Instagram, o BPChq publicou uma mensagem de luto pela morte do policial. No post, a corporação também citou um versículo da Bíblia: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé (2 Timóteo 4:7)". Nos comentários, as pessoas desejaram força aos familiares de Igor Márcio: "Que Deus console o coração de todos", escreveu uma mulher. "Meus sentimentos à família", postou outro internauta.