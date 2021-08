Nos últimos dias, o número de internações por covid-19 aumentou 10% na cidade do Rio - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Nos últimos dias, o número de internações por covid-19 aumentou 10% na cidade do RioMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 15/08/2021 20:55 | Atualizado 15/08/2021 20:56

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou, neste domingo (15), que o número de internações provocadas pelo coronavírus aumentou 10%, nos últimos dias, na capital fluminense. De acordo com ele, a variante Delta "tem contaminado famílias inteiras no Rio". As declarações foram dadas em entrevista à Globo News.



O secretário disse que pacientes curados continuam internados em unidades de saúde, em função das sequelas causadas pela covid-19. O número de internações pode crescer mais, segundo informou Soranz. Por isso, o secretário reforçou que as medidas sanitárias devem ser respeitadas, como evitar aglomerações, distanciamento social e uso de máscaras.

Publicidade

"O número de pessoas internadas vem subindo, cresceu 10% nos últimos dias. A gente teve que reabrir novos leitos que tinham sido fechados. A gente tem 180 pacientes que tiveram Covid e se mantêm internados. A gente tem uma taxa de ocupação relativamente alta nesse momento. Pode ser que a gente tenha um aumento ainda maior", afirmou o secretário à Globo News.

Calendário de vacinação