Publicado 14/08/2021 16:56 | Atualizado 14/08/2021 17:14

Rio - Assim que voltou ao Brasil, após uma temporada no Japão para a cobertura das Olimpíadas de Tóquio, Glenda Kozlowski começou a se sentir mal. Na ocasião, a apresentadora o 'Show do Esporte' da Band chegou a acreditar que o mal estar fosse apenas cansaço, mas após um teste, recebeu o resultado positivo para covid-19.

Adepta da meditação, que pratica desde os 11 anos de idade, Glenda disse que uma das estratégias de seu processo de cura inclui conversar com suas células e, por conseguinte, com o vírus. No entanto, ao falar sobre o assunto nas redes sociais, a apresentadora foi alvo de deboches, mas garantiu não se importar.

"A meditação é uma coisa que, para mim, é fundamental. Faz parte do meu processo de cura sempre. Para tudo. E essa meditação que eu fiz é muito poderosa. É impressionante como eu fiquei depois. Quando eu escrevi ali que conversei com o vírus, eu conversei com o vírus mesmo. Eu conversei com as minhas células mesmo. Bom, eu acredito nisso. Parece papo de maluco. Tem gente que vai falar que eu sou a louca, a maluca total. Eu acredito nisso e sinto o resultado disso no meu corpo", declarou a apresentadora que, aos 47 anos, já tinha recebido as duas doses da vacina contra a covid.

"As pessoas estão achando que porque estão vacinadas, podem se descuidar. O cuidado precisa continuar, as pessoas precisam continuar usando máscara, mantendo distanciamento. Ontem, quando eu fui ao (hospital) Albert Einstein para fazer o teste, a ala da covid estava lotada. É preciso se cuidar, até porque o vírus está aí e continua mutando", completou.

Ainda sobre seu processo de cura e a polêmica em torno da sua meditação, Glenda garantiu que já viu melhoras desde que começou a conversar com o vírus. "Depois que eu peguei o resultado, eu fiz várias meditações. Uma depois da outra. E de ontem para hoje eu tive uma melhora significativa. E eu não ligo para isso (de zoação). Cada um tem o livre arbítrio. Eu entendo as pessoas que não entendem, ou que não gostam, ou que acham isso besteira. Eu super entendo e me divirto também. Eu tenho amigos que riem de mim e eu me divirto junto. Mas quem perde é quem não acredita. Porque isso existe, querendo ou não, isso existe. Eu acho uma pena quem não quer olhar para isso ou tentar ver se funciona. Mas eu não ligo, não. Eu me divirto com os meus amigos que acham isso a maior balela", destaca a apresentadora.