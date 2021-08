Pabllo Vittar e Juliette - Reprodução/Montagem

Rio - A sexta-feira 13 foi de sorte para Juliette. A campeã do 'BBB 21' teve a oportunidade de encontrar uma de suas celebridades preferidas, Pabllo Vittar. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, as duas mostraram empolgação no encontro.

"Eu estou aqui com ela, a dona querida do Brasil. Ai, para, Ju. Menina, eu tô passada com ela, é beleza, carisma", disse Pabllo, que recebeu uma resposta à altura de Ju. "Vou fingir costume, eu estou num clipe. Gente, é um impacto. Todo mundo que vê fala: 'meu deus, é um monumento'. É um desacato, eu não sei explicar o que é essa mulher. Ai, meu deus, eu quero pegar ela", disse a campeã do 'BBB' enquanto as duas trocavam carinhos nos bastidores de uma gravação.