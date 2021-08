Marcos Mion - Reprodução

Publicado 14/08/2021 11:14

São Paulo - Marcos Mion está mais que feliz por ser contratado da Globo. Esta semana, ele visitou pela primeira vez os estúdios da emissora no Rio de Janeiro e vem comemorando bastante essa conquista, como quando vibrou ao receber o crachá da empresa. Essa alegria contagiou a família do apresentador e ele ganhou uma surpresa dos filhos.

"Chegando em casa exausto, mas olha o que encontro. Isso não tem preço", disse o apresentador emocionado. Ele mostrou as cartas do filho e se impressionou com a carta escrita por Romeo, que está dentro do espectro autista. "Ele escreveu com a letrinha dele: 'Sucesso na Globo' e se desenhou", disse o novo global.

Assim que abriu a porta, os filhos estavam esperando Marcos Mion e foram correndo para parabenizá-lo. Eles abraçaram e pularam em cima do pai, felizes por terem visto o apresentador pela primeira vez na Globo, durante o "Encontro com Fátima Bernardes".