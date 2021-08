Babu Santana e Lívia Nascimento em spa de Petrópolis - Reprodução/Instagram

Babu Santana e Lívia Nascimento em spa de Petrópolis Reprodução/Instagram

Publicado 14/08/2021 09:33

São Paulo - Babu Santana está empenhado no processo de perda de peso. Na última sexta-feira, o ator se hospedou em um spa na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, com a nova namorada, Lívia Maria Nascimento. O casal vai passar 12 dias no estabelecimento e o artista está focado em emagrecer ainda mais.

fotogaleria

Publicidade

O ator vem documentando esse processo de perda de peso em uma série de vídeos para o Instagram. Desde que começou a se dedicar ao emagrecimento, Babu já perdeu 25 kg e deseja alcançar o peso de 96 kg.

Ao dar entrada no spa, Babu Santana falou que vai aproveitar o momento para poder tirar férias, pois é algo que ele não teve a oportunidade de fazer desde que saiu do "BBB 20". Ele pretende recarregar as energias, perder mais peso e intensificar o fortalecimento do corpo. O ator ainda disse que a passagem pelo spa "vai ser mais um retiro espiritual".

Publicidade

O local que Babu escolheu para se hospedar conta com atividades como arvorismo, tirolesa, academia, piscina, bosque e uma grande ofertas de exercícios físicos por dia.